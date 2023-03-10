سوريا.. المرصد ينشر صور

2023/03/10 | 09:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان صورا تعبر عن الحالة المزرية لنهر الفرات نتيجة التغير المناخي وبناء السدود في تركيا المجاورة، حيث ينبع النهر بالأساس.

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