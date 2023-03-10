فيديو.. هزة أرضية تضرب ولاية قيصري التركية صباح اليوم

2023/03/10 | 10:23 - المصدر: المركز الخبري

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هزة أرضية تضرب ولاية قيصري التركية صباح اليوم المركز الخبري الوطني.

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