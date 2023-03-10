طقس العراق: أجواء ربيعية مشمسة في عموم مناطق البلاد

2023/03/10 | 10:25 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – 964 توقعت هيئة الأنواء الجوية أن يكون طقس اليوم الجمعة، مشمساً في عموم مناطق البلاد تتلبد سمائه ببعض الغيوم الخفيفة، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

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