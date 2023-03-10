تكريم النساء الرائدات في يومهن العالمي، فهل لازالت العادات والتقاليد تقيد حريتهن ؟

2023/03/10 | 10:26 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – شاريا توجت منظمة “داك” لتنمية المرأة الايزيدية مجموعة من النساء الايزيديات الرائدات في مجالات عدة بالدروع التكريمية في يومهن العالمي وذلك لإعطاء اهمية اكبر لدورهن وجهودهن المبذولة في مختلف مجالات الحياة.ومن ضمن ‏ ‏اللواتي تم تكريمهن “حياة مراد” التي شاركت في مسابقة ملكة جمال العراق وحصلت على لقب ملكة جمال ايزيدخان …

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