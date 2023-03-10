تداول فيديو لرونالدو غاضبًا بعد هزيمة النصر أمام الاتحاد.. ومغرّدون يعلّقون

2023/03/10 | 10:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مغرّدون على موقع تويتر، لقطة فيديو للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، يستشيط غضبًا ويركل زجاجة ماء، بعد هزيمة النصر السعودي أمام منافسه اتحاد جدة، في كلاسيكو دوري "روشن" السعودي.

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