2023/03/10 | 10:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني لقي مواطن مصرعه، وأصيب 8 أشخاص، الجمعة، خلال حادثي سير، في ديالى وواسط. وابلغ المصدر / المركز الخبري الوطني/، إن “حادث سير وقع على طريق الكوت – الأحرار، بين مركبتين أصفر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرع شخص وإصابة 8 آخرين بحادثي سير في ديالى وواسط..



صور المركز الخبري الوطني.

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