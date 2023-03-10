2023/03/10 | 10:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تحدث رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، اليوم الجمعة، عن خطة مدروسة لزيادة عدد القاضيات وصولاً إلى النسبة المطلوبة قياساً لعدد سكان العراق.وقال القاضي زيدان، في كلمة لها خلال مؤتمر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زيدان يتحدث عن خطة مدروسة لزيادة عدد القاضيات العراقيات المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيدان يتحدث عن خطة مدروسة لزيادة عدد القاضيات العراقيات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيدان يتحدث عن خطة مدروسة لزيادة عدد القاضيات العراقيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).