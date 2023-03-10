تقرير: طفرة دبي العقارية

2023/03/10 | 11:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "لن تهدأ سوق العقارات في دبي خلال سنة 2023"، هذا ما تؤكده بلومبرغ في تقريرها الذي أشارت فيه إلى ارتفاع أسعار العقارات في دبي، وإلى زيادة متوسط إيجارات "الفلل" في الإمارة بنسبة 26 في المئة على صعيد سنوي حتى فبراير، هذا فضلا عن أن مبيعات العقارات على الخريطة يستمر في الصعود.

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