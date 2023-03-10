شهادة ميلاد “جديدة” تفضح تزييف سن نجم منتخب ألمانيا

2023/03/10 | 11:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ظهرت وثيقة جديدة تبرهن على تزييف يوسوفا موكوكو، الذي مثل منتخب ألمانيا وناديا عملاقا بحجم بوروسيا دورتموند، لعمره الحقيقي.وكانت تقارير صحفية قد أفادت في وقت سابق بأن موكوكو لا يبلغ عمره 18 عاما، بل إنه أكبر من ذلك بفارق 4 سنوات على لأقل.من جانبها، نشرت صحيفة “Bunte” الألمانية شهادة ميلاد موكوكو، […]

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