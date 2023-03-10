مدرب شباب إيران: لا خيار سوى الفوز على العراق.. نريد التأهل للمونديال

2023/03/10 | 11:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مدرب شباب منتخب إيران عبد الصمد مرفاوي، سعي منتخبه بالتأهل إلى كأس العالم بالفوز على العراق.

وقال مرفاوي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة المنتخبين إن “مباراة مهمة تنتظرنا أمام العراق وهي مفصلية للفريقين بشكل كبير، تأهلنا بجدارة كفريق متصدر لأصعب مجموعة في البطولة، ونسعى لتقديم أداء قوي في هذه المباراة”.

وأضاف “سندخل هذه المباراة بتركيز عالٍ، نحترم المنتخب العراقي الذي وصل إلى هذا الدور ليسعى هو الآخر لتقديم أداء مشرف والفوز في المباراة”.

وتابع أن “عماد محمد كان لاعبًا مميزًا في إيران، الكرة العراقية تميزت على مر الزمن بتميز اللاعبين وتألقهم أمثال أحمد راضي وسعد قيس وعدنان درجال”.

وبين بالقول: “لدينا تاريخ طويل من اللقاءات المباشرة الحماسية بين العراق وإيران، إذا أردنا الذهاب إلى كاس العالم فلا خيار لدينا سوى الفوز، في المباربات الثلاث الماضية تأهلنا بجدارة لأننا خططنا جيدًا”.

وأتم مرفاوي حديثه قائلاً: “مباراة واحدة تفصلنا عن كاس العالم وليس هذا هدفنا وحده بل نحن نسعى للظفر باللقب الآسيوي”.

وسيتواجه المنتخبان عند الساعة الواحدة من ظهر يوم غد السبت في ربع نهائي كأس آسيا للشباب.

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