قائد منتخبنا الشبابي: نسعى لرد الدين للكادر التدريبي بالتأهل للمونديال

2023/03/10 | 11:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد قائد منتخبنا الشبابي لكرة القدم عبد الرزاق قاسم، أن منتخب ليوث الرافدين يسعى لرد الدين للكادر التدريبي بالتأهل ألى كأس العالم.

وقال قاسم في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة إيران إن “مباراة إيران نهائي مبكر، وستكون مباراةً مهمةً بالنسبة لنا”.

وأضاف قاسم “إن شاء الله نقدم أداءً يليق بنا ونرسم الفرحةَ على وجوه الشعب العراقي، كما نسعى أيضا لردِ الجميلِ إلى الجهاز التدريبيّ الذي قدّم كل شيء لنا منذ عامين”.

وسيتواجه المنتخبان عند الساعة الواحدة من ظهر يوم غد السبت في ربع نهائي كأس آسيا للشباب.

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