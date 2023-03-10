2023/03/10 | 11:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحقيق :ايناس العبيدي

أنشأ معتصم الابراهيم بحيرة اسماك في

قضاء العلم (191) كيلومترا شمال بغداد

ويبعد (16) كيلومتر عن مدينة تكريت مركز

محافظة صلاح الدين وذلك لارتفاع أسعار

الأسماك وعدم تغطيتها الحاج

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد غلاء اسعارها بالاسواق:تربية الأسماك البحرية تجربة تنفذ لأول مرة في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد غلاء اسعارها بالاسواق:تربية الأسماك البحرية تجربة تنفذ لأول مرة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).