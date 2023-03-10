العتبة الحسينية تنفق اكثر من (500) مليون دينار خلال شهر شباط لعلاج ومساعدة (300) شخص قصدوا مرقد الامام الحسين (ع)

2023/03/10 | 11:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت العتبة الحسينية المقدسة، عن

إنفاق أكثر من نصف مليار دينار، لاجراء

العمليات الجراحية وتقديم الخدمات

الإنسانية والعلاجية للمواطنين من

مختلف محافظات البلاد خلال شهر شباط/

فبراير 2023.

وقال المنسق

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