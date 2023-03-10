(7) مليارات م3 فقط من اصل (60) مليارم3 هي ماتبقى من الطاقة الاروائية للعراق اي اقل من الثلث.

2023/03/10 | 11:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عباس الصباغ

تدويل ملف المياه وهي دعوة اطلقناها من

زمن بعيد بعد ان تمادت دول الجوار

(المنبع) بسياسة الاظماء التي تؤدي الى

مزيد من الجفاف والتصحر وتعريض الامن

المائي الى الخطر والمؤدي الى الاجحاف

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