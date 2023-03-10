إطلاقات سدة الكوت تنعش نهر الدجيلي.. ومدير الناحية يناشد عبر 964

2023/03/10 | 11:35 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط – 964 أعلنت الإدارتان المحليتان في ناحيتي الدجيلي وواسط القديمة، مساء الخميس، عن زيادة الإطلاقات المائية من مشروع سدة الكوت باتجاه نهر “الدجيلي” للحد من ظاهرة الجفاف التي ضربت مجرى النهر في الناحيتين مؤخراً.التفاصيل: نهر الدجيلي شهد مطلع آذار الجاري موجة جفاف جديدة بعد تقليص الإطلاقات المائية من مشروع سدة الكوت.مدير ناحية […]

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