فيديو يُظهر المشاهد الأولية بعد إطلاق نار في هامبورغ.. واقتحام رجال الشرطة مبنى الحادثة

2023/03/10 | 11:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت حادثة إطلاق نار مميتة في قاعة "Kingdom Hall" التابع لمركز "شهود يهوه" في مدينة هامبورغ الألمانية، مما خلف العديد من القتلى ويعتقد أنه يبلغ عددهم 6 أشخاص فيما بلغ عدد الإصابات 7 أشخاص، حيث قالت الشرطة الألمانية إنها تعتقد أن المهاجم قد تصرف بمفرده في إشارة إلا أنها قد تكون حادثة منعزلة.

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