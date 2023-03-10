2023/03/10 | 11:56 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 مارس، 2023 بغداد/المسلة: يفيد تحليل نشرته وكالة فرانس برس أنه في العام 2023، لا يزال...

ظهرت المقالة تقرير غربي: أمريكا اطاحت صدام بلمح البصر..



والمستفيد الأول هم الشيعة والكرد وإيران أولاً على المسلة.

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