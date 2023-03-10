أذربيجان توجه ضربة لإسرائيل بشأن استخدام مطاراتها لمهاجمة إيران

2023/03/10 | 11:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال السفير الأذربيجاني في إسرائيل، مختار محمدوف، إنه لن يسمح للجيش الإسرائيلي باستخدام أذربيجان كقاعدة للتزود بالوقود خلال أي هجوم ينفذه ضد إيران.وفي مقابلة صحفية، نفى محمدوف تقارير وسائل الإعلام الأجنبية التي […]

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