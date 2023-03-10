حقيقة فيديو الاحتفال بالتتويج التاريخي لمحمد صلاح بعد هدفي مانشستر يونايتد

2023/03/10 | 12:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ثنائية لاعب ليفربول، محمد صلاح، الأخيرة في مرمى مانشستر يونايتد، الأحد الماضي، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ادعى ناشروه أنه يصور احتفالا بتتويجه هدافا تاريخيا لليفربول في الدوري الإنكليزي.

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