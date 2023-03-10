أمريكا تسمح للعراق بتسديد نصف مليار دولار من ديونه المستحقة لإيران

2023/03/10 | 12:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سمحت واشنطن، للعراق بتسديد نصف مليار دولار من ديونه المستحقة لإيران.

وقال الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة حميد حسيني، إن “العراق يودع أموال الكهرباء والغاز الإيرانية في حساب مصرفي تحت اسم الشركة الوطنية للغاز، لكن هذا لا يعني أن إيران لديها إمكانية الوصول إلى هذه الأموال”.وأضاف أن “أموال إيران موجودة في بنك خاضع لإشراف الولايات المتحدة، ولا يُسمح إلا باستيراد سلع غير خاضعة للعقوبات، حتى أنه في العام الماضي في آذار (مارس) الماضي، تم استيراد سلع بقيمة مليار دولار إلى إيران عبر هذا الطريق، وديون إيران لتركمانستان كانت تُدفع أيضًا من هذه المستحقات”.وأشار إلى أنه “خلال الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية العراقي، تم الإذن بدفع 500 مليون دولار من الأموال الإيرانية في البنوك العراقية”، مبينا أن “وزارة الخارجية العراقية أعلنت للولايات المتحدة أننا مدينون لإيران بنحو 18 مليار دولار، على الرغم من إعلان رئيس البنك المركزي الإيراني عن رقم أقل، وتم الإعلان عن الرقم 10 مليارات دولار في الماضي”.ولفت حسيني إلى أن “التدخل الأمريكي في سوق العملة العراقية يمثل في الواقع مشكلة لرجل الأعمال العراقي، مما يزيد من تكلفة التعامل مع إيران بنسبة 10٪”.وتابع، أنه “مع الإجراءات الجديدة للولايات المتحدة، لم يتم وضع أي عقبة تمنع دخول العملات الأجنبية إلى إيران، لأن لدينا قوة المنافسة في التصدير إلى هذا البلد، مما جعل تكلفة النقل أرخص، ويمكننا الاستمرار في تصدير منتجاتنا بسعر أقل”.

التالي

منذ 4 ساعات

تغير طفيف في أسعار النفط عالمياً

منذ 16 ساعة

خبير يوضح آلية معالجة ارتفاع سعر صرف الدولار في الاسواق

منذ 20 ساعة

انخفاض اسعار الدولار في بغداد وكردستان مع إغلاق البورصة بنهاية الأسبوع

منذ 20 ساعة

ارتفاع أسعار النفط رغم بيانات أمريكية

منذ 23 ساعة

وزارة النفط: إضافة 35 مقمق إلى حجم الانتاج المستثمر من الغاز خلال آذار الجاري

منذ يوم واحد

الدولار يتراجع عن أعلى مستوى في 3 أشهر عالمياً

منذ يومين

المصرف العراقي للتجارة: احتساب سعر الصرف 1320 دينار لعمليات تحويل العملة

منذ يومين

استقرار اسعار الدولار في بغداد وكردستان مع الاغلاق

منذ يومين

العراق ثالثاً كأكبر مستورد من الأردن خلال الشهرين الماضيين من 2023

منذ 3 أيام

خبراء: سببان يقفان وراء عدم استفادة العراق من واردات 7 مليارات دولار شهرياً

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكا تسمح للعراق بتسديد نصف مليار دولار من ديونه المستحقة لإيران) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكا تسمح للعراق بتسديد نصف مليار دولار من ديونه المستحقة لإيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).