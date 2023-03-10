2023/03/10 | 12:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قدمت مصر، إحدى أكبر الدول المستورة للقمح في العالم، إخطارا بأنها ستنسحب اعتبارا من نهاية يونيو المقبل من اتفاقية للحبوب تابعة للأمم المتحدة جرى إبرامها قبل عقود.ويأتي انسحاب مصر من (اتفاقية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصر تعلن انسحابها من اتفاقية الحبوب الأممية المركز الخبري الوطني.

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