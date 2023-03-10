2023/03/10 | 12:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني سمحت واشنطن، للعراق بتسديد نصف مليار دولار من ديونه المستحقة لإيران.وذكرت غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة، أن “واشنطن سمحت للعراق بتسديد نصف مليار دولار من ديونه المستحقة لإيران”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واشنطن تسمح للعراق بتسديد جزء من ديونه المستحقة لإيران المركز الخبري الوطني.

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