2023/03/10 | 12:42 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اهتزت ليل الاثنين – الثلاثاء مدينة بعقوبة، العاصمة المحلية لديالى، (80 كيلومترا) شرق بغداد، على وقع خبر مقتل 8 عراقيين بينهم نساء وأطفال، وإصابة اثنين آخرين من عائلة واحدة، عندما استهدف مسلحون بهجوم مزدوج منزلا وسيارة تستقلها عائلة من أقرباء … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني وإعادة بناء العراق) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني وإعادة بناء العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).