كانوا متوجهين لزيارة مريض في مستشفى بعقوبة فنقلوا إليها مصابين بحادث سير

2023/03/10 | 13:00 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى – 964 تعرض أربعة مدنيين، الجمعة، لإصابات متفاوتة إثر انقلاب سيارتهم على طريق الخالص شمال ديالى، كانوا متوجهين لزيارة مريض.علي خليل أحد أقارب المصابين لشبكة 964: كنا نسير خلفهم بسيارتنا، متوجهين لزيارة مريض من أقاربنا في مستشفى بعقوبة.السيارة انحرفت بشكل مفاجئ عن مسارها على طريق بعقوبة – الخالص مقابل جسر التحويلة.انقلبت […]

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