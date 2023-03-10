ما سبب تراجع ثقة الناس بالعلماء والعلوم الطبية؟

2023/03/10 | 13:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت الثقة بعلماء الطب والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) منذ جائحة "كوفيد-19"، فهل كان ممكنًا تجنّب ذلك؟

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