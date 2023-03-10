2023/03/10 | 13:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية مكافحة الإجرام، القبض على متهم بالإرهاب ومتهمة بسرقة ١٥ مليون دينار من شركة في بغداد.وذكرت في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد / مكتب الحبيبية لمكافحة الإجرام تمكنت من القاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة ( ٤ / ارهاب ) حيث تم اتخاذ الإجراءات […]

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