السعادات الصغيرة

2023/03/10 | 13:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عبد الحميد الصائح

التَفكّرُ في الحياة والمصير بشكلٍ عام

يثيرُ الفزع ، خلاصتُه؛ أنّنا نولد ثم

نموت، حتمية لاجدال فيها،ركِبَ عبابَها

ملياراتُ البشر والكائنات الأخرى منذ

بدء الخليقة، حتميةٌ لاي

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