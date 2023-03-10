واشنطن تسمح للعراق بتسديد نصف مليار دولار من ديونه لإيران

2023/03/10 | 13:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال أمين عام غرفة التجارة

العراقية-الإيرانية المشتركة حميد

حسيني، الجمعة، إن الولايات المتحدة

سمحت بدفع 500 مليون دولار من الأموال

الإيرانية في البنوك العراقية.

ولفت حسيني في تصريح لوكالة تسنيم

الإير

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