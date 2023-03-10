وفد من دولة الفاتيكان يزور العتبة العلوية المقدسة

2023/03/10 | 13:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشرف وفد رسمي يمثل دولة الفاتيكان

بزيارة العتبة العلوية المقدسة .

وبحسب مصادر اعلامية فان الوفد البابوي

اجرى جولة في أروقة المرقد العلوي

المطهر رافقه فيها منتسبو قسم العلاقات

العامة للاطلاع على المعا

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