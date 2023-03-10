أمريكا توافق على اطلاق 500 مليون دولار من الاموال الإيرانية في العراق

2023/03/10 | 13:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت غرفة التجارة العراقية - الإيرانية المشتركة، يوم الجمعة، سماح الولايات المتحدة، لبغداد بتسديد نصف مليار دولار أمريكي، من الديون المستحقة إلى طهران.

وأكد أمين عام الغرفة المشتركة، حميد حسيني، لوكالة "تسنيم" الإيرانية، سماح أمريكا بدفع 500 مليون دولار من الأموال الإيرانية في البنوك العراقية، موضحاً أن "العراق يودع أموال الكهرباء والغاز الإيرانية في حساب مصرفي باسم الشركة الوطنية للغاز وتوزيع الكهرباء، لكن هذا ليس بمعنى قدرة إيران على الوصول إلى هذه الأموال".

وأضاف حسيني، أن "أموال إيران موجودة في بنك خاضع لرقابة أمريكا، ولا يُسمح إلا باستيراد البضائع غير الخاضعة للعقوبات، حيث أنه في آذار الماضي، تم استيراد مليار دولار من البضائع إلى إيران من خلال هذا المسار ودفع مستحقات إيران لتركمانستان من خلاله ايضا.

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