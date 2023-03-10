2023/03/10 | 13:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتوجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، إلى عاصمة مملكة البحرين المنامة.

وذكر مكتب رئيس البرلمان في بيان أن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يتوجه إلى المنامة عاصمة مملكة البحرين؛ للمشاركة في أعمال اجتماعات الجمعية العامة الـ 146، والدورة 211 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي”.

التالي

منذ ساعتين

نائب: إحالة 70 سفيراً عراقياً على التقاعد

منذ 14 ساعة

التخطيط النيابية: تقييم واستبدال الوزراء والمحافظين لن يخضع لمزاجيات واشنطن

منذ 14 ساعة

الزراعة النيابية: الموازنة ستضمن حقوق الفلاحين وتطوير القطاع

منذ 15 ساعة

السوداني يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية بملابسات وفاة أحد المواطنين في بابل

منذ 15 ساعة

السوداني يؤكد أهمية تفعيل ملفات المصالح المشتركة مع فرنسا

منذ 15 ساعة

الحلبوسي ووزير العدل المغربي يبحثان ملف استعداد بغداد لاستضافة الدورة (39) لوزراء العدل العرب

منذ 15 ساعة

الفتح: الشركات الامريكية اخفقت في تنفيذ 20 مشروعا للطاقة بعد 2003

منذ 16 ساعة

الأقاليم النيابية تكشف عن مقترح لإعادة صياغة قانون جديد للانتخابات

منذ 16 ساعة

السوداني يجري اتصالاً مع نظيره الكويتي

منذ 17 ساعة

رئيسا الجمهورية والوزراء يناقشان التحديات التي تواجه خطط الحكومة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس النواب يتوجه إلى البحرين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس مجلس النواب يتوجه إلى البحرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).