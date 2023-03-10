السفارة الإسبانية في بغداد ترفض منح سمات الدخول للعراقيين

2023/03/10 | 13:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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رفضت السفارة الإسبانية في بغداد، منح سمات الدخول للعراقيين لسبب غريب.

وقال أحد المراجعين، في مناشدة إن “السفير الاسباني في بغداد يرفض منح سمات الدخول للعراقيين بحجة عدم وجود موظفين”.

وأضاف أن “السفير طلب من العراقيين مراجعة سفارة اسبانيا في عمان”.

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