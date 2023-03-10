أرض الولايات الموحدة.. رئيس ميكرونيزيا يهاجم الصين بنبرة حادة

2023/03/10 | 13:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نددت الصين، بشدة، الجمعة، بما اعتبرته "افتراءات" رئيس ميكرونيزيا المنتهية ولايته دافيد بانويلو، والذي اتهم بكين بممارسة الفساد والمضايقات والتهديد و"العدوانية السياسية" في رسالة حادة النبرة، حسب فرانس برس.

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