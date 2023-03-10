الخارجية الالمانية : ستواصل ألمانيا دعم الإيزيديين في المستقبل

2023/03/10 | 13:54 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – سنجار بعد الزيارة التي اجرتها وزيرة الخارجية الالمانية في مخيمات النزوح في كوردستان و الى شمال جبل سنجار في ناحية سنوني في بيت التعايش و كذلك زيارة السوق القديم في مركز مدينة سنجار و من بعدها زيارة المقبرة الجماعية في قرية كوجو ، غردت مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية لوزارة الخارجية الالمانية عن …

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