2023/03/10 | 14:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدير عام دار الازياء تطالب الدعم من قبل وزارة الثقافة المركز الخبري الوطني.

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