2023/03/10 | 14:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كلف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، المهندس ميثم الشهد بمنصب المحافظ في الديوانية. وقال مصدر مطلع لـ/ المركز الخبري الوطني/:إن ” السوداني كلف الشهد بمنصب محافظ الديوانية بالاتفاق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يكلف محافظاً جديداً للديوانية المركز الخبري الوطني.

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