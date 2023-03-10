زلزال جديد يهز وسط تركيا

2023/03/10 | 14:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب زلزال بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر

ولاية قيصري وسط تركيا، فجر اليوم

الجمعة.

وذكرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ

التركية "آفاد"، أن مركز الزلزال كان في

قضاء حجيلر في قيصري.

وأضافت في بيان أن الز

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