شرطة ديالى تضبط شاحنة محملة بسبائك ألمنيوم معدّة للتهريب

2023/03/10 | 14:33 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى – 964 أعلنت قيادة شرطة ديالى، الجمعة، عن ضبط شاحنة محملة بسبائك ألمنيوم معدة للتهريب، في سيطرة حمرين.وقالت القيادة في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه: تمكنت مفارز قسم شرطة جلولاء وقسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة ومفارز الأمن الوطني في سيطرة حمرين، من ضبط شاحنة محملة بسبائك الألمنيوم معدة […]

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