الأمم المتحدة تشتري ناقلة لتفريغ مليون برميل نفط من

2023/03/10 | 14:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمم المتحدة خطة لتفريغ مليون برميل من النفط، من ناقلة النفط العملاقة "صافر" المتآكلة التي ترسو قبالة سواحل اليمن منذ أكثر من 30 عامًا.

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