حصري: رقم قياسي جديد بسرعة الشحن السلكي للهاتف الذكي من Infinix￼

2023/03/10 | 14:36 - المصدر: بوابة العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل المنافسة المشتعلة بين الشركات التكنولوجية لتطوير قدرات الشحن السلكي السريع، الامر الذي ادى بنا ان نشاهد كسر رقم قياسي عالمي جديد بمرور كل شهر، إنفنكس ترفع سقف التحدي الى مرحلة جديدة كليا حيث تستعد العلامة التجارية الرائدة بقطاع التكنلوجيا لطرح اول شاحن سلكي بقدرة 260 واط *كاسرة رقم اقرب المنافسين Realme بجهازها GT […]

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