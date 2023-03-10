2023/03/10 | 14:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ثار غضب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد ورود تقارير عن إمكانية توجيه الاتهام إليه لدوره في دفع أموال لإسكات إباحية خلال الأيام الأخيرة من الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وكتب ترامب في منشور عبر منصة Truth Social: “لم أفعل شيئا خاطئا على الإطلاق، ولم أكن على علاقة غرامية مع ستورمي دانيلز، ولك أرغب في أن أقوم بعلاقة معها.



هذه مطاردة سياسية، في محاولة لإسقاط المرشح الرئيسي، في الحزب الجمهوري”.

وبحسب ما ذكرت صحيفتا “نيويورك تايمز” و”واشنطن بوست” فقد عرض على ترامب فرصة للإدلاء بشهادته الأسبوع المقبل أمام هيئة محلفين كبرى في نيويورك، يقال إن تحقيقها يشمل دفع 130 ألف دولار قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لممثلة أفلام إباحية معروفة باسم ستورمي دانيلز، والتي تقول إنها كانت على علاقة بترامب.

وقالت صحيفة التايمز إن “مثل هذه العروض التي تلقاها ترامب للإدلاء بشهادته تشير دائما تقريبا إلى اقتراب لائحة الاتهام”، وبالتالي ستكون هذه هي المرة الأولى التي يتهم فيها رئيس أمريكي سابق بارتكاب جريمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: لا علاقة لي بنجمة إباحية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب: لا علاقة لي بنجمة إباحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).