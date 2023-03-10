رئيس مجلس القضاء الأعلى: نسعى لزيادة عدد القاضيات وتطوير قدراتهنّ

2023/03/10 | 14:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان سعي القضاء العراقي لزيادة عدد القاضيات وتمكينهن من تولي المناصب القضائية التي تتناسب وقدراتهن المتميزة في مختلف الاختصاصات.

يأتي ذلك، خلال حضوره الحفل الرسمي الذي نظمته رابطة القاضيات العراقية وبرعاية بعثة الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للقاضيات الذي أقيم اليوم الجمعة، 10 آذار، في فندق بابل.

وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى خلال كلمته في الحفل “أتقدم بالشكر الجزيل للزميلات في رابطة القاضيات العراقية على دعوتهن لنا للمشاركة في هذا الاحتفال المبارك الخاص باليوم العالمي للقاضيات الذي يتزامن مع عيد المرأة العالمي وذكرى تأسيس رابطة القاضيات العراقية في 8 آذار من كل عام”.

وأضاف: “بهذا المناسبة أتقدم باسمي ونيابة عن زملائي قضاة العراق بأجمل التهاني للزميلات القاضيات وأتمنى لهن المزيد من النجاح والتألق ونتعهد لهن بأن تستمر مساعينا في تمكين القاضيات من تولي المناصب القضائية التي تتناسب وقدراتهن المتميزة في مختلف الاختصاصات القضائية لإيماننا المطلق بهذه القدرات التي ساهمت في تعزيز الصورة الإيجابية للقضاء العراقي”.

وتابع رئيس المجلس: “نسعى جاهدين لزيادة عدد القاضيات ضمن خطة مدروسة تستهدف بشكل عام زيادة عدد القضاة وصولا إلى النسبة المطلوبة قياسا بعدد سكان العراق مع توفير كافة مستلزمات نجاح القاضية وهي بصدد ممارسة عملها في سوح القضاء إلى جانب زميلها القاضي إضافة إلى اشراكها في كل نشاط يهدف إلى تطوير القدرات القضائية والقانونية للقضاة”.

وأكد أن “اهتمامنا هذا بالمرأة القاضية نابع من الإرث العراقي في الاهتمام بالمرأة فقد تولت السيدة ثمل قهرمانة سنة 306 هجرية في بغداد منصبا يعادل منصب قاضي القضاة”.

وأشار القاضي فائق زيدان إلى أن “العراق كان جزءا من اجتماع الشبكة العالمية للنزاهة القضائية في الدوحة من خلال حضور هذا الاجتماع الذي كان أحد مخرجاته تبني دولة قطر تقديم طلب في شباط 2020 الى الأمم المتحدة لتخصيص يوم عالمي للقاضيات، حيث اقرت الامم المتحدة اعتبار يوم العاشر من آذار من كل عام يوما دوليا للقاضيات”.

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