الاستخبارات: الإطاحة بـ9 من تجار المخدرات في بابل والديوانية والنجف

2023/03/10 | 14:50 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 مارس، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، الإطاحة بـ9 من تجار المخدرات بعملية...

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