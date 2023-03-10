2023/03/10 | 15:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت حكومة اقليم كوردستان يوم الجمعة عطلة شهر آذار/مارس الجاري .وقالت دائرة الاعلام والمعلومات في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/: ان ” عطلة شهر آذار تبدأ من يوم 11 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إقليم كردستان يعلن عطلة الربيع المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إقليم كردستان يعلن عطلة الربيع) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إقليم كردستان يعلن عطلة الربيع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).