صور: المتحف العراقي متاح مجاناً كلّ جمعة.. فرصة للعوائل الكبيرة

2023/03/10 | 15:24 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – 964 شهد المتحف العراقي، إقبالاً كبيراً، إثر قرار يتيح الدخول مجاناً خلال أيام الجمعة.التفاصيل: تزينت أروقة المتحف العراقي، في العاصمة بغداد، اليوم، بعدد لافت من الحضور، بينهم شباب وأطفال، عقب مبادرة أطلقتها وزارة السياحة والآثار تتيح الدخول مجاناً كلّ يوم جمعة.أبو فراس، أحد زائري المتحف، لشبكة 964: مبادرة الدخول المجاني، خلال […]

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