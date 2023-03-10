الإمارات تدين

2023/03/10 | 15:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت الإمارات بشدة، الجمعة، "الهجوم الإرهابي" الذي وقع في تل أبيب، والذي أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، بحسب بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

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