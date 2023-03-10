أسعار النفط تتجه لانخفاض أسبوعي بـ 5% وسط مخاوف من رفع أسعار الفائدة الأميركية

2023/03/10 | 15:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انخفض النفط للجلسة الرابعة الجمعة 10 مارس متجهاً لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية له في خمسة أسابيع بفعل مخاوف من مزيد من رفع أسعار الفائدة الأميركية الأمر الذي يلحق الضرر بالطلب على الوقود وبحلول الساعة 08:52 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتاً أو 0.5% […]

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