جدل في العراق.. هل استولت العتبة العسكرية على الجامع الكبير في سامراء وغيرت اسمه؟

2023/03/10 | 15:42 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسط تحذيرات من إثارة الفتنة الطائفية أثارت محاولات الاستيلاء على الجامع الكبير في سامراء ومحاولة تغيير اسمه جدلا كبيرا في الشارع العراقي والأروقة السياسية والدينية.

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