تركيا: عدد قتلى الزلزال في تركيا تجاوز 47 ألفا

2023/03/10 | 15:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،

الجمعة، إن عدد ضحايا زلزال الذي ضرب في

6 شباط جنوب شرق تركيا، تجاوز 47 ألفا.

وأضاف أردوغان، متحدثا بعد التوقيع على

مرسوم حول إجراء الانتخابات العامة في 14

ايار: "لق

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