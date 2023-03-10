خلال شهرين.. إيران والسعودية تتفقان على استئناف العلاقات الثنائية

2023/03/10 | 15:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إيران والسعودية اليوم الجمعة،

في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف

العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأعلن في بيان مشترك، نقلته وسائل اعلام

ايرانية وتابعته وكالة نون الخبرية، عن

اتفاق إيران والسعودي

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